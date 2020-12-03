Анатолий Чубайс сообщил, что работает последний день в «Роснано»

В ходе выступления на конгрессе предприятий наноиндустрии глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что работает в компании последний день.

Как пишут «Известия», Чубайс работал в «Роснано» с 2011 года, в 2013 году он возглавил корпорацию. Его сменит первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», - сказал Чубайс.