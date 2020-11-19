Многодетные семьи смогут тратить госсубсидию на строительство и ремонт жилья

Госдума в декабре рассмотрит законопроект, который расширяет цели субсидии для многодетных семей. Так, выделенные 450 тысяч рублей семьи смогут потратить не только на ипотеку, но и на строительство или ремонт жилья по ипотеке.

Как пишут «Известия», со ссылкой на авторов законопроекта, сейчас многодетные семьи имеют право только погасить ипотеку. Новые меры будут способствовать улучшению жилищных условий и послужат импульсом для индивидуального строительства.

«Мы поддержали законопроект, так как бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно», — пояснил глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Также гражданам планируют предоставить право тратить субсидию на ремонт ипотечных квартир, так как иногда семьи покупают квартиры, которые требуют серьезных вложений.