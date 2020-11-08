Медики объяснили, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус

Гормоны оказались причиной того, что мужчины тяжелее болеют коронавирусом.

Как рассказал Ленте.ру иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на иммунную систему влияет тестостерон. В отличие от женского гормона - эстрогена - он не облегчает проникновение защитных белков и антител внутрь клеток.

"...Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", - пояснил Болибок.

Кроме того, у мужчин из-за гормонов более выражены признаки атеросклероза, из-за чего тромбозы на фоне коронавируса развиваются чаще, чем у женщин.

Напомним, что с сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила лечения на дому и госпитализации пациентов с коронавирусом.