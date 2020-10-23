Опрештаб рассказал о новых смертях от коронавируса в Татарстане

За сутки в Татарстане скончались от коронавируса два человека. Об этом сообщает оперштаб региона. В каких населенных пунктах умерли люди не говорится.
Так, умер 53-летний мужчина, которого привезли в больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.
Также скончался 63-летний мужчина, которого привезли в больницу с подозрением на коронавирус, состояние мужчины ухудшилось вследствие дыхательной недостаточности.
Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом.
комментарии
Она вызы вается не коро навир усом , и вообще не вирусом а какой-то " микроп лазмой "
Наберите в Гугле запрос:
Оренб ургская пневмония микоплазма
- и почит айте то что откроется
Она вызы вается не коро навир усом , и вообще не вирусом а какой-то " микроп лазмой "
Наберите в Гугле запрос:
Оренб ургская пневмония микоплазма
- и почит айте то что откроется
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
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