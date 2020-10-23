Опрештаб рассказал о новых смертях от коронавируса в Татарстане

За сутки в Татарстане скончались от коронавируса два человека. Об этом сообщает оперштаб региона. В каких населенных пунктах умерли люди не говорится.

Так, умер 53-летний мужчина, которого привезли в больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.

Также скончался 63-летний мужчина, которого привезли в больницу с подозрением на коронавирус, состояние мужчины ухудшилось вследствие дыхательной недостаточности.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом.