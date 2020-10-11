В Казани неизвестные украли скульптуру древнегреческой нимфы Дриады

В Казани неизвестные украли новую скульптуру с берега реки Казанки. Об этом сообщили авторы проекта в социальных сетях.

Фигура в образе древнегреческой нимфы Дриады была установлена на пляже недалеко от парка "Кырлай". Однако когда туда пришли создатели проекта, статуи на месте не оказалось.

"Мы пришли, чтобы забрать и переместить ее в другое место. Утром мы увидели, что ее нет. В первые минуты мы испытали огорчение. Не понимаю, для чего нужно было выкапывать арматуру и утаскивать статую?"- сообщают они.

Напомним, что впервые фигуры появились в начале сентября, однако их уже дважды разрушали местные жители.