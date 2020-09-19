«Потеряла сознание от боли». В Татарстане в отношении врачей возбудили дело после жалобы пациента

В Татарстане сегодня в отношении врачей Арской больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев. Прокуратура Арского района согласилась с данным решением, признав его законным и обоснованным. Расследование взято на особый контроль, отметили в ведомстве.

Причиной стал пост в Инстаграме. Житель Татарстана рассказал о том, как его племяннице не смогли вовремя оказать необходимую помощь и провести обследование.

"12 сентября (сб) во время уборки картофеля, у моей племянницы (Илюза Ш.) заболел живот, и ее повезли в Арскую центральную районную больницу. Местные врачи сразу взяли анализ на аппендицит, но исключив этот диагноз, со словами “Давайте понаблюдаем”, оставили ее. 14 сентября (пн) ее выписали, а на выписке написали: “Консультация у педиатра по месту жительства, и таблетки НОШПА”, но живот у племянницы не перестал болеть. Ей даже УЗИ не сделали. В этот же день, обеспокоенная состоянием девочки, моя мама позвонила врачу, который дал выписку. “ну везите тогда обратно” сказали по телефону. По приезду в больницу Мама настаивала сделать УЗИ! А УЗИ показало, что у ребенка КИСТА ЛЕВОГО ЯИЧНИКА!!!", - рассказал дядя девочки, ведущий Рамиль Шарафиев.

В итоге девочку направили к гинекологу в Казань, так как в Арской больнице не было необходимого специалиста, с направлением в руках девочка вышла в коридор и потеряла сознание от боли. В итоге подростку сделали операцию, а дядя просит провести расследование и наказать виновных.