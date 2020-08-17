В Казани полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины перед храмом

Смерть женщины случилась в результате колото-резаной раны в область шеи. Об этом сообщают органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

По факту насильственной смерти было заведено уголовное дело. В результате следствия был задержан 60-летний местный житель. Он признался в совершении убийства.



В настоящее время следствием установлено, что потерпевшая и подозреваемый в течении нескольких месяцев просили милостыню. Однако вскоре между ними произошел конфликт. Мужчина обвинил потерпевшую в том, что та украла у его подруги 3 тысячи рублей. Он стал требовать, чтобы женщина больше не приходила за милостыней, но спустя какое-то время вновь увидел ее - спящей перед храмом на стуле.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей смертельное ножевое ранение и скрылся.

Сейчас мужчина находится под стражей. Сотрудниками Следственного комитета проводится расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что тело 58-летней женщины, сидящей на стуле перед церковью на улице Сафиуллина, было обнаружено 14 августа.