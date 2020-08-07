Роспотребнадзор проверит казанский аквапарк «Ривьера», где были замечены толпы людей

Роспотребнадзор Татарстана проверит казанский аквапарк "Ривьера" после того, как в нем заметили огромное количество посетителей.

Снимки и возмущенные комментарии появились в социальных сетях. Горожане обратили внимание на то, что в заведении не соблюдаются санитарные нормы в части количества посетителей и дистанции.

Сегодня на онлайн-конференции замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что аквапарк ждет проверка. Она подтвердила, что такое число людей на объекте действительно недопустимо. Проверка уже стартовала, результаты в ведомстве пообещали сообщить завтра.