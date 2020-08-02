В Татарстане из Волги достали тело мужчины, пропавшего три дня назад

В Зеленодольске спасатели достали из Волги тело мужчины, который утонул 31 июля.

По данным МЧС, в 18.57 2 августа водолазная группа на глубине 9 метров в 450 метрах от берега реки Волги, напротив городского пляжа обнаружила тело мужчины 1985 года рождения. Сообщение о его пропаже поступило вечером 31 июля; установлено, что двое мужчин рыбачили на резиновой лодке, порывом ветра у них сдуло резиновую подушку. Один из рыбаков поплыл за ней и утонул.



Всего на поисковые работы привлекались 13 человек и 4 единицы техники, среди которых плавсердство.

