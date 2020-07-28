Врачи Татарстана уехали в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

В Жамбылскую область Республики Казахстан прибыла делегация врачей из Татарстана. Как сообщают в акимате области, основная цель визита - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии.

В составе группы из РТ – врач-инфекционист, анестезиолог – реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы. Медики посетят несколько стационаров и поликлиник, ознакомятся с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии, окажут коллегам из Казахстана консультационную и методическую помощь. Сами татарстанские медики отмечают, что они прибыли, чтобы сравнить опыт в лечение коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов.

Позже планируется организовать обмен опытом и для татарстанских и казахстанских бизнесменов, в том числе, представителей фармкомпаний, владельцев аптек.