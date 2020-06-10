Накануне днем в Советском районе в СНТ "Вишенка" сгорел садовый дом и баня. Пострадала хозяйка.

Сообщение о происшествии поступило в 14:01, по данным МЧС РТ, горел одноэтажный деревянный дом каркасного типа размером в плане 6х8 метров и одноэтажная деревянная баня размером в плане 3х4 метра. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение садового дома и бани на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В результате возгорания пострадала женщина 1966 года рождения, с множественными переломами левой стопы она доставлена в городскую больницу № 7. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.