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Фото Prokazan.ru

В Советском районе Казани сгорел дачный дом, хозяйка получила множественные переломы стопы

10.06.2020, 10:09 52 0 prokazan.ru

Накануне днем в Советском районе в СНТ "Вишенка" сгорел садовый дом и баня. Пострадала хозяйка.

Сообщение о происшествии поступило в 14:01, по данным МЧС РТ, горел одноэтажный деревянный дом каркасного типа размером в плане 6х8 метров и одноэтажная деревянная баня размером в плане 3х4 метра. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение садового дома и бани на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. 

В результате возгорания пострадала женщина 1966 года рождения, с множественными переломами левой стопы она доставлена в городскую больницу № 7. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Медицина / Минздрав Происшествия МЧС Казань
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