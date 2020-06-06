В Казани перевозчик продал автобус, чтобы заплатить долги по налогам

В Казани КПАП №7 продал автобус и задержал выплату зарплаты, чтобы выплатить налоги. Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.



Директор КПАП Ильдар Мухаметов рассказал, что не может получить апрельскую выплату в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника. При этом их предприятие входит в перечень отраслей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от мер противодействия COVID-19.



Предприятие обратилось в три банка для получения беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, однако там им отказали. КПАП №7 продало автобус и задержало начисление зарплат, чтобы погасить задолженность по налогам.

Сейчас денег не осталось, к примеру, топлива хватит только до вторника следующей недели (9 июня). Также газовая служба отключила газ на предприятии из-за 72 тыс. долга за апрель, несмотря на просьбу отсрочить плату за июль и август.