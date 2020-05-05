В Зеленодольске произошло очередное ДТП с участием грузового поезда.

3 мая около 20 часов мотоциклист переезжал железнодорожные пути по деревянному настилу перед идущим поездом. Машинист успел его заметить и совершил экстренную остановку состава, а сам водитель мотоцикла бросил транспортное средство на путях и сбежал. Наезд на мотоцикл предотвратить не удалось, он получил механические повреждения.

На место происшествия выезжала следственная группа, пострадавших не обнаружено. В настоящее время личность владельца и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

При установлении ущерба, причинённого подвижному составу, его собственник вправе взыскать с владельца мотоцикла возмещение причинённого его незаконными действиями материального ущерба.

Напомним, ранее в Зеленодольском районе под поезд попал подросток, упавший со скутера.