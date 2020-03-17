Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов

Билайн Бизнес запустил многоканальную платформу для поиска клиентов для малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных — «Билайн.ПРОдвижение». Она станет единой точкой входа в маркетинговую экосистему оператора и откроет компаниям, располагающим небольшим бюджетом, доступ к ключевым технологиям рекламного рынка. Платформа позволит настраивать таргетинг по 150 показателям, чтобы находить новых клиентов, лучше понимать целевую аудиторию и повышать конверсии от рекламных кампаний.

«Билайн.ПРОдвижение» включает в себя три коммуникационных канала с клиентской аудиторией: SMS-сообщения, таргетированные голосовые звонки и интернет-продвижение, которые можно настраивать и комбинировать в зависимости от особенностей и специфики бизнеса. Все рекламные инструменты доступны «в одном окне», при этом личный кабинет платформы рассчитан на пользователей, не обладающих маркетинговыми компетенциями. Кабинетом очень легко пользоваться, и нет необходимости прибегать к услугам специалистов по рекламе и маркетингу.

Благодаря решению на базе технологий больших данных предприниматели смогут детально анализировать своих клиентов, составлять максимально подробный клиентский портрет по сегменту, выявлять ключевые паттерны, определять и концентрироваться на ядре своей целевой аудитории.

Платформа Билайн.ПРОдвижение делает особый акцент на геотаргетинге, предлагая удобный интерфейс для выделения аудитории на картах. Выделять своих клиентов можно по месту жительства, работы или посещениям того или иной значимой точки на карте. На данный момент, именно этот инструмент – один из самых востребованных для SME сегмента. Он дает возможность локально, а значит наиболее эффективно, выстраивать точечные коммуникации с потребителями.

Обработанные данные позволяют клиентам создать уникальную диджитал-стратегию со встроенной сегментацией потенциальных клиентов, с четким таргетированным ядром и релевантными рекламными каналами. Таким образом, клиенты платформы смогут оперативно запускать кампании, строить гипотезы по поводу своей аудитории и принимать взвешенные решения на основе сервиса «Анализ Аудитории», благодаря чему существенно повысится эффективность и отдача от маркетинговых затрат.

Стартовый бюджет для доступа к платформе – 5900 рублей для анализа аудитории, 7500 рублей – для подключения канала SMS. При этом каждый клиент сам решает, какие дополнительные функции использовать для продвижения. В дальнейших планах — дополнить платформу такими инструментами как пуш-коммуникации, персонализированная работа с социальными сетями, email-рассылки и ряд дополнительных коммуникационных инструментов и виджетов для сайтов клиентов.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Установить верный контакт с клиентом — важнейший шаг для бизнеса. Цифровые технологии позволяют предпринимателям найти свою аудиторию, эффективно используя ресурсы. Наш инструмент высокоэффективен по точности таргетинга при низком входном ценовом пороге. Теперь передовые цифровые сервисы продвижения по релевантным каналам становятся доступными всем сегментам рынка».

Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом»: «Пару лет назад инструменты, подобные платформе Билайн.ПРОдвижение, были прерогативой корпораций с большими бюджетами, а сегодня они стали доступны и совсем небольшим компаниям. Мы рады предложить малому и среднему бизнесу наши компетенции и экспертизу в части анализа действующих клиентов и поиска новых. Теперь аналитика целевой аудитории по 150 показателям, диджитал и голосовые коммуникации с вашими клиентами и отчеты по эффективности продвижения доступны из одной точки».

Артем Мусинов, директор по цифровым продуктам и инновациям ПАО «ВымпелКом»: «По нашим подсчетам, ежегодно рост рекламного рынка России составляет 20% именно за счет диджитал-каналов и инструментов. Их количество тоже постоянно растет, но предпринимателям, при таком изобилии, очень непросто сделать правильный выбор. Поэтому мы решили помочь бизнесу в продвижении, запуская платформу, объединяющую эффективные каналы коммуникации и глубокий анализ для принятия взвешенных решений. Уверен, что владельцы бизнеса оценят удобство использования нашей платформы и эффективность ее работы».

Экосистемой «Билайн.ПРОдвижение» в пилотном режиме уже воспользовалось более 30 клиентов. Среди них – небольшие ритейловые компании, клиенты из сферы HoReCa, а также строительные организации. По итогу работы с обратной связью от пилота разработчики Билайн оптимизировали отчеты по аудиториям, добавили новые параметры для таргетинга и автоматизировали получение медиапланов.

Мы предполагаем, что данный продукт станет популярным и востребованным в сегменте малого и среднего бизнеса.