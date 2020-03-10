Владимир Путин, отвечая на вопрос о Великой Отечественной войне, пообещал "повторить", если "кто-то сделает что-то подобное". Об этом он заявил в интервью ТАСС, анонс которого опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Также глава государства подчеркнул:

"Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

10-ая часть интервью российского президента информагентству будет посвящена Великой Отечественной войне, в частности, речь пойдет о фигурах Сталина и Гитлера.

Добавим, что сегодня Госудума в основном чтении рассмотрит новые поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. Среди них - формулировка о том, что "не допускается умалять значение подвига народа при защите отечества".

