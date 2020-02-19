«Слово — это еще не призыв к восстанию»: как в Татарстане работают «экстремистские» статьи

В январе резонансным стал отъезд русского комика Александра Долгополова за границу. Причиной его иммиграции стало то, что неизвестный человек усмотрел в записи выступления комика, опубликованной на YouTube, оскорбление чувств верующих. За это в России можно получить реальный тюремный срок. Вообще это не первый случай, когда за видеозапись, мем или простой репост люди получают уголовные наказания. Как правило, подобные «преступления» принято приравнивать к экстремизму.

Что попадает под «экстремистские» статьи?

Чаще всего к так называемым «экстремистским» статьям относят статью 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и одноименную статью 282 в УК РФ. Кроме того, за экстремизм могут осудить по статье 354.1 «Реабилитация нацизма», статье 280 «О публичных призывах к экстремизму», статье 280.1 «О призывах к сепаратизму», статье 205.2 «О призывах к терроризму» и статье 148 «Оскорбление чувств верующих» УК РФ.

Многие правозащитники указывают на то, что в уголовном кодексе нет четкого определения понятия «экстремизм». Понятие есть в федеральном законе №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Однако в нем понятие трактуется очень широко и размыто. Из-за этого рассмотрения дел, проходящим по экстремистским статьям, усложняется в разы.

Если все так плохо, может их стоит декриминализовать?

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Это означало, что человека могут привлечь к уголовному сроку только в случае аналогичного административного нарушения. Согласно данным с портала BlackScreen.Report, после декриминализации уголовной статьи количество «экстремистских» дел заметно сократилось:

Статистика уголовных дел за публикации в интернете с 2015 по 2020 годы

В 2019 году в Интернете была создана петиция, в которой предлагалось полностью декриминализировать статью 282 УК РФ. Поводом для этого стал заметный рост арестов по «экстремистским» статьям. Создатели петиции утверждали, что часто уголовные дела возбуждаются в отношение граждан, не имевших целью разжигание ненависти или вражды. Однако никаких изменений после создания петиции не последовало.

На сегодняшний день в открытом перечне действующих террористов и экстремистов находятся 499 организаций и 9 514 человек. 124 человека зарегистрированы в Республике Татарстан. К слову, самому младшему из них нет и 18 лет.

С начала 2020 года в России преследованию за интернет-публикации подверглись четыре человека. Например, воронежского блогера Николая Кириченко обвинили в реабилитации нацизма и завели на него уголовное дело. Правоохранительные органы обнаружили на его странице в соцсетях «"литературную заметку", в которой упоминается насилие красноармейцев над мирным немецким населением во время Великой Отечественной войны». По словам молодого человека, «это художественная статья о том, как какие-то люди прошлого и настоящего относятся к памяти Великой Отечественной войны».

Еще одного жителя Воронежской области привлекли к административной статье за оскорбление чувств верующих и распространение детской порнографии. Поводом для возбуждения дела стала картинка, которую воронежец в конце 2018 - начале 2019 года опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». На ней были изображены «обнаженные святые».

Привлекались ли к «экстремистским» статьям жители Татарстана?

В 2012 году казанского блогера и активиста Российского общенародного союза Витольда Филиппова обвинили в возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства возбудили против него уголовное дело. Суд обязал его выплатить штраф в 1 тысячу рублей за «лайк» к кадру из фильма «Американская история Х».

В марте прошлого года в Казани Батырхана Агзамова – активиста союза татарской молодежи «Азатлык» – обвинили в разжигании ненависти между русскими и татарами. Он стал первым в Республике Татарстан, кого привлекли к ответственности по новой «экстремистской» статье КоАП.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали три поста в социальной сети «ВКонтакте»: картинка о взятии Казани войсками Ивана Грозного и две видеозаписи под названиями «Это рашизм!» и «Русский оккупант». Лингвистическая и психологическая экспертизы также подтвердили, что материалы, размещенные Агзамовым, содержат унизительные и отрицательные оценки русских.

В суде активист всячески отрицал вину и связывал обвинение со своей гражданской деятельностью. Несмотря на это, суд посчитал его виновным в экстремистской деятельности и назначил наказание в виде трех суток ареста. К слову, за повторное нарушение той же административной статьи Агзамову грозит уже реальный уголовный срок.

Корреспондент ProKazan.ru связался с Батырханом Агзамовым и узнал, что происходило в его жизни после вынесения приговора:

- Вы пытались отстоять свои права после того, как вам предъявили обвинение за посты «ВКонтакте»?

Да, конечно, я пытался выстроить линию защиты на суде с помощью своего адвоката. Мы приводили многочисленные нарушения в экспертизе, которая признала посты на моей странице экстремистскими, например, прошедший срок давности и ее явную заинтересованность. Но дело в том, что судебной власти у нас в России по таким делам де-факто не существует, и решение суд принимает такое, как ему сказали «сверху». Как собственно в моем случае снова и произошло.

Само дело по экстремизму против меня возбудили в ФСБ по РТ, а уведомили о нем в прокуратуре через телефонный звонок.

- Изменилась ли ваша жизнь после привлечения к «экстремистской» статье?

Моя жизнь после этого особо не изменилась. Хотя надо сказать, что изначально это дело против меня спецслужбы готовили как уголовное. И лишь позже, из-за декриминализации статьи 282 УК РФ, вынуждены были переквалифицировать в административное. Поэтому, конечно, приятного во всем этом мало. К тому же по закону даже после декриминализации данной статьи, если человек попадается больше одного раза за год по этой статье, то она автоматически становиться уголовной.

- Какие последствия были после суда?

Собственно сам суд назначил мне трое суток административного ареста. Это для меня, скажу прямо, не стало большим удивлением, так как в прошлом по схожим политическим статьям в отношение меня уже много раз выносились аналогичные судебные решения.

- Как сейчас относитесь к уголовным и административным статья такого характера?

Относиться к подобным делам адекватным и умным людям можно и нужно только исключительно негативно. К большому сожалению, наше государство, продолжая традиции СССР, снова встало на путь борьбы с инакомыслием. Но как все закончилось в прошлый раз, мы все с вами прекрасно знаем.

Что говорит статистика?

По данным МВД по Республике Татарстан, за 2019 год по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») были привлечены восемь человек. По результатам рассмотрения дел судами шесть из них получили штрафы в размере по 10 тысяч рублей, еще двое – административные аресты по 7 и 15 суток.

По статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» в Татарстане уголовные дела не возбуждались.

МВД по РТ постоянно проводит профилактические работы по предотвращению преступлений «экстремистской» направленности. Например, в 2018-2019 годах 276 жителей республики получили прокурорские предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Также в мониторинге Интернет-ресурсов МВД помогает Роскомнадзор. Благодаря их содействию в аналогичный период было выявлено 175 сайтов деструктивного характера. Кроме того, суд вынес пять решений о блокировании доступа к размещенным в Интернете экстремистским материалам.

За комментариями об «экстремистских» статьях мы обратились к юристу Олегу Стекольщикову:

- В УК РФ нет четкого толкования определения «экстремизм». Насколько правомерно судить за это?

Действительно, статья сформулирована с размытыми понятиями, без описания терминов и определений. Но есть нормативные акты, которые регулируют, что можно понимать под этой деятельностью. Если сама деятельность, такая как высказывания в Интернете, публикации и комментарии к ним не несут явного посыла и призыва к восстаниям против государственного строя, не сеют смуту между людьми и не заставляют их конфликтовать, то оно не способно причинить вред.

Плохо, что состав уголовной статьи формальный, то есть в нем не прописаны те последствия, которое оно должно вызвать. Изначально статья была построена так, что под нее можно подвести любого человека. Поэтому, на мой взгляд, было бы правильно установить второй ценз.

- В 2019 году статья 282 УК РФ предложили полностью декриминализовать. Действительно, а нужна ли она в УК?

Статья, конечно, нужна, но не в том виде, котором она сейчас существует. Эта статья нужна по отношению к людям, которые явно проявляют неуважение к каким-то общностям, государству, государственной символике. Я считаю, что это недопустимо, это нужно запрещать. Но статья должна быть доработана для того, чтобы избегать невинных жертв, которых преследуют по этой статье ввиду ее двусмысленного характера или из-за каких-то политических убеждений.

- Насколько с правовой точки зрения правильно судить людей за репосты, лайки и картинки в соцсетях?

Предположим, высказывание согласно лингвистической экспертизе способно привести к расовой розни. Но тогда должны наступить какие-то тяжкие последствия: например, ты что-то написал, а этот пост помешал работе транспорта или инфраструктуры. В этом случае, статья имеет последствия. А просто высказывания, которые сделаны чаще всего на эмоциях или истолкованы ошибочно, не должны квалифицироваться по этой статье. Это право на личное высказывание своего мнения, и оно закреплено в Конституции.

- Может ли использовать государство эту статью в своих целях?

Да, право свободы слова почему-то начали подчинять каким-то запретительным нормам и сделали слово каким-то оружием. Но если человек, например, не призывал людей к восстанию, то почему эти слова считаются провокацией и преступлением. Просто сказанное слово — это еще не призыв к восстанию. У нас в России живет более 140 млн человек из которых даже треть не будет опубликованное изучать и читать. Поэтому это просто отработка статистики. Естественно, это несправедливо и незаконно. Именно поэтому статья принадлежит либо декриминализации, либо уточнению в плане критериев. Как минимум критерий общественной опасности и наличие социально-значимых последствий.

Как можно обезопасить себя в интернете?

Олег Стекольщиков также дал несколько советов, которые помогут избежать проблем с законом:

1. В Сети и любом массовом пространстве, где тебя могут услышать и понять тысячи сограждан, нужно предельно четко формулировать свои мысли без вариантов их разного понимания и принятия как руководства к действию.

2. Нужно стараться меньше писать на политические темы.

3. Никогда не говорить о том, что вы знаете что-то наверняка, к вашим словам могут отнестись слишком серьезно.

4. Не стоит пересылать чужие сообщения, которые содержат сомнительную информацию

5. Не создавать намеренно шум вокруг чужих лозунгов