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«Слово — это еще не призыв к восстанию»: как в Татарстане работают «экстремистские» статьи

Cегодня, 19:36 138 3 Автор: prokazan.ru
Статистика от МВД и комментарии юриста

В январе резонансным стал отъезд русского комика Александра Долгополова за границу. Причиной его иммиграции стало то, что неизвестный человек усмотрел в записи выступления комика, опубликованной на YouTube, оскорбление чувств верующих. За это в России можно получить реальный тюремный срок. Вообще это не первый случай, когда за видеозапись, мем или простой репост люди получают уголовные наказания. Как правило, подобные «преступления» принято приравнивать к экстремизму.

Что попадает под «экстремистские» статьи?

Чаще всего к так называемым «экстремистским» статьям относят статью 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и одноименную статью 282 в УК РФ. Кроме того, за экстремизм могут осудить по статье 354.1 «Реабилитация нацизма», статье 280 «О публичных призывах к экстремизму», статье 280.1 «О призывах к сепаратизму», статье 205.2 «О призывах к терроризму» и статье 148 «Оскорбление чувств верующих» УК РФ.

Многие правозащитники указывают на то, что в уголовном кодексе нет четкого определения понятия «экстремизм». Понятие есть в федеральном законе №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Однако в нем понятие трактуется очень широко и размыто. Из-за этого рассмотрения дел, проходящим по экстремистским статьям, усложняется в разы.

Если все так плохо, может их стоит декриминализовать?

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Это означало, что человека могут привлечь к уголовному сроку только в случае аналогичного административного нарушения. Согласно данным с портала BlackScreen.Report, после декриминализации уголовной статьи количество «экстремистских» дел заметно сократилось:

Статистика уголовных дел за публикации в интернете с 2015 по 2020 годы

В 2019 году в Интернете была создана петиция, в которой предлагалось полностью декриминализировать статью 282 УК РФ. Поводом для этого стал заметный рост арестов по «экстремистским» статьям. Создатели петиции утверждали, что часто уголовные дела возбуждаются в отношение граждан, не имевших целью разжигание ненависти или вражды. Однако никаких изменений после создания петиции не последовало.

На сегодняшний день в открытом перечне действующих террористов и экстремистов находятся 499 организаций и 9 514 человек. 124 человека зарегистрированы в Республике Татарстан. К слову, самому младшему из них нет и 18 лет. 

С начала 2020 года в России преследованию за интернет-публикации подверглись четыре человека. Например, воронежского блогера Николая Кириченко обвинили в реабилитации нацизма и завели на него уголовное дело. Правоохранительные органы обнаружили на его странице в соцсетях «"литературную заметку", в которой упоминается насилие красноармейцев над мирным немецким населением во время Великой Отечественной войны». По словам молодого человека, «это художественная статья о том, как какие-то люди прошлого и настоящего относятся к памяти Великой Отечественной войны». 

Еще одного жителя Воронежской области привлекли к административной статье за оскорбление чувств верующих и распространение детской порнографии. Поводом для возбуждения дела стала картинка, которую воронежец в конце 2018 - начале 2019 года опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». На ней были изображены «обнаженные святые».

Привлекались ли к «экстремистским» статьям жители Татарстана?

В 2012 году казанского блогера и активиста Российского общенародного союза Витольда Филиппова обвинили в возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства возбудили против него уголовное дело. Суд обязал его выплатить штраф в 1 тысячу рублей за «лайк» к кадру из фильма «Американская история Х». 

В марте прошлого года в Казани Батырхана Агзамова – активиста союза татарской молодежи «Азатлык» – обвинили в разжигании ненависти между русскими и татарами. Он стал первым в Республике Татарстан, кого привлекли к ответственности по новой «экстремистской» статье КоАП.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали три поста в социальной сети «ВКонтакте»: картинка о взятии Казани войсками Ивана Грозного и две видеозаписи под названиями «Это рашизм!» и «Русский оккупант». Лингвистическая и психологическая экспертизы также подтвердили, что материалы, размещенные Агзамовым, содержат унизительные и отрицательные оценки русских.

В суде активист всячески отрицал вину и связывал обвинение со своей гражданской деятельностью. Несмотря на это, суд посчитал его виновным в экстремистской деятельности и назначил наказание в виде трех суток ареста. К слову, за повторное нарушение той же административной статьи Агзамову грозит уже реальный уголовный срок.

Корреспондент ProKazan.ru связался с Батырханом Агзамовым и узнал, что происходило в его жизни после вынесения приговора:

- Вы пытались отстоять свои права после того, как вам предъявили обвинение за посты «ВКонтакте»?

Да, конечно, я пытался выстроить линию защиты на суде с помощью своего адвоката. Мы приводили многочисленные нарушения в экспертизе, которая признала посты на моей странице экстремистскими, например, прошедший срок давности и ее явную заинтересованность. Но дело в том, что судебной власти у нас в России по таким делам де-факто не существует, и решение суд принимает такое, как ему сказали «сверху». Как собственно в моем случае снова и произошло.

Само дело по экстремизму против меня возбудили в ФСБ по РТ, а уведомили о нем в прокуратуре через телефонный звонок.

- Изменилась ли ваша жизнь после привлечения к «экстремистской» статье?

Моя жизнь после этого особо не изменилась. Хотя надо сказать, что изначально это дело против меня спецслужбы готовили как уголовное. И лишь позже, из-за декриминализации статьи 282 УК РФ, вынуждены были переквалифицировать в административное. Поэтому, конечно, приятного во всем этом мало. К тому же по закону даже после декриминализации данной статьи, если человек попадается больше одного раза за год по этой статье, то она автоматически становиться уголовной.

- Какие последствия были после суда?

Собственно сам суд назначил мне трое суток административного ареста. Это для меня, скажу прямо, не стало большим удивлением, так как в прошлом по схожим политическим статьям в отношение меня уже много раз выносились аналогичные судебные решения.

- Как сейчас относитесь к уголовным и административным статья такого характера?

Относиться к подобным делам адекватным и умным людям можно и нужно только исключительно негативно. К большому сожалению, наше государство, продолжая традиции СССР, снова встало на путь борьбы с инакомыслием. Но как все закончилось в прошлый раз, мы все с вами прекрасно знаем.

Что говорит статистика?

По данным МВД по Республике Татарстан, за 2019 год по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») были привлечены восемь человек. По результатам рассмотрения дел судами шесть из них получили штрафы в размере по 10 тысяч рублей, еще двое – административные аресты по 7 и 15 суток.

По статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» в Татарстане уголовные дела не возбуждались.

МВД по РТ постоянно проводит профилактические работы по предотвращению преступлений «экстремистской» направленности. Например, в 2018-2019 годах 276 жителей республики получили прокурорские предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Также в мониторинге Интернет-ресурсов МВД помогает Роскомнадзор. Благодаря их содействию в аналогичный период было выявлено 175 сайтов деструктивного характера. Кроме того, суд вынес пять решений о блокировании доступа к размещенным в Интернете экстремистским материалам.

За комментариями об «экстремистских» статьях мы обратились к юристу Олегу Стекольщикову:

- В УК РФ нет четкого толкования определения «экстремизм». Насколько правомерно судить за это?

Действительно, статья сформулирована с размытыми понятиями, без описания терминов и определений. Но есть нормативные акты, которые регулируют, что можно понимать под этой деятельностью. Если сама деятельность, такая как высказывания в Интернете, публикации и комментарии к ним не несут явного посыла и призыва к восстаниям против государственного строя, не сеют смуту между людьми и не заставляют их конфликтовать, то оно не способно причинить вред.
Плохо, что состав уголовной статьи формальный, то есть в нем не прописаны те последствия, которое оно должно вызвать. Изначально статья была построена так, что под нее можно подвести любого человека. Поэтому, на мой взгляд, было бы правильно установить второй ценз.

- В 2019 году статья 282 УК РФ предложили полностью декриминализовать. Действительно, а нужна ли она в УК?

Статья, конечно, нужна, но не в том виде, котором она сейчас существует. Эта статья нужна по отношению к людям, которые явно проявляют неуважение к каким-то общностям, государству, государственной символике. Я считаю, что это недопустимо, это нужно запрещать. Но статья должна быть доработана для того, чтобы избегать невинных жертв, которых преследуют по этой статье ввиду ее двусмысленного характера или из-за каких-то политических убеждений.

- Насколько с правовой точки зрения правильно судить людей за репосты, лайки и картинки в соцсетях?

Предположим, высказывание согласно лингвистической экспертизе способно привести к расовой розни. Но тогда должны наступить какие-то тяжкие последствия: например, ты что-то написал, а этот пост помешал работе транспорта или инфраструктуры. В этом случае, статья имеет последствия. А просто высказывания, которые сделаны чаще всего на эмоциях или истолкованы ошибочно, не должны квалифицироваться по этой статье. Это право на личное высказывание своего мнения, и оно закреплено в Конституции.

- Может ли использовать государство эту статью в своих целях?

Да, право свободы слова почему-то начали подчинять каким-то запретительным нормам и сделали слово каким-то оружием. Но если человек, например, не призывал людей к восстанию, то почему эти слова считаются провокацией и преступлением. Просто сказанное слово — это еще не призыв к восстанию. У нас в России живет более 140 млн человек из которых даже треть не будет опубликованное изучать и читать. Поэтому это просто отработка статистики. Естественно, это несправедливо и незаконно. Именно поэтому статья принадлежит либо декриминализации, либо уточнению в плане критериев. Как минимум критерий общественной опасности и наличие социально-значимых последствий.

Как можно обезопасить себя в интернете? 

Олег Стекольщиков также дал несколько советов, которые помогут избежать проблем с законом:

1. В Сети и любом массовом пространстве, где тебя могут услышать и понять тысячи сограждан, нужно предельно четко формулировать свои мысли без вариантов их разного понимания и принятия как руководства к действию.

2. Нужно стараться меньше писать на политические темы.

3. Никогда не говорить о том, что вы знаете что-то наверняка, к вашим словам могут отнестись слишком серьезно.

4. Не стоит пересылать чужие сообщения, которые содержат сомнительную информацию

5. Не создавать намеренно шум вокруг чужих лозунгов

комментарии

Гражданин
0
19 февраля 2020
19:59
Ну а что вы хотите товарищи , это только начало репресивного маховика !!! То ли ещё будет !! Государственная машина перемолет любого , кто против !!
Русский обыватель
0
19 февраля 2020
20:36
Даже если некто и призывает к восстанию - что с того толку если всем хорошо и все довольны жизнью, если нет никакой социальной напряженности?

А если они есть - бороться надо не с призывами а именно с этой самой социальной напряженностью.
Горожанин
0
19 февраля 2020
20:53
Аха, когда экстремизм поддержан некими властными силами - это нормально. А когда предупреждение опасности - криминал.

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09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие