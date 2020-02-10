В Казани заработал первый в республике государственный отель для животных

В Казани начал работу первый в республике государственный зооотель. Гостиница для животных открылась в ветеринарном центре на улице Односторонка Ноксинская, сообщает администрация города.

В помещении площадью 130 «квадратов» одновременно могут находиться до 50 собак и кошек. Услуги предоставляются гостиницей в почасовом и посуточном режиме. Следят за животными здесь врачи-ветеринары. Отмечается также, что большая прогулочная зона на территории отеля позволяет проводить тренировки для разных пород собак.

Также в мэрии сообщили, что в 2020 году будет завершена реконструкция клинического корпуса ветеринарного центра. Здесь будет возможным проведение сложных лечебных манипуляций и реабилитации животных.