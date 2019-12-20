В Татарстане 21-летняя девушка на легковушке улетела в кювет и врезалась в опору

Сегодня утром на 10-м километре дороги Актаныш – Поисеево в Актанышском районе республики произошло серьезное ДТП.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Татарстана, 21-летняя девушка за рулем Ford Focus нарушила правила расположения автомобилей на трассе, не выбрала безопасную скорость и вылетела на встречку.

Автомобиль вылетел в кювет и врезался в железобетонную опору. Фото последствий аварии появились в социальных сетях.

В результате аварии водителя и ее 19-летнего пассажира госпитализировали.