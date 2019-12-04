«Праздник к нам приходит»: в Казань приедет рождественский грузовик из рекламы

14 и 15 декабря в Казани будет находиться рождественский грузовик Coca-Cola. Об этом сообщают на официальном сайте ТЦ "МЕГА".

Праздничная программа будет проходить с 12 до 21 часа, сообщают представители МЕГИ. Гостей праздника ожидают ярмарка и мастер-классы, также в ТЦ можно будет отправить открытку с почты Coca-Cola. Вход бесплатный для всех желающих.

Добавим, что традиции рождественского пробега украшенных грузовиков уже 19 лет, за эти годы караван побывал в десятках городов страны.