Более 54 тысяч татарстанцев не могут выехать за границу

За долги или неисполнение решений судов более 54 тысяч жителей РТ сейчас ограничены в выезде за границу. Об этом сообщают в УФССП республики.

Напомним, что гражданина может ограничить в выезде из страны судебный пристав-исполнитель, когда долг россиянина превысит 30 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях невозможно выехать из страны при долге втрое меньшего размера. Например, при задолженности более двух месяцев, а также при наличии долга по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления.