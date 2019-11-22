«Для покупателей это гарантия качества»: Минниханов поучаствовал в открытии ТТС

20 ноября президент РТ Рустам Минниханов вместе с главой холдинга «ТрансТехСервис» провели торжественное открытие Мегамолла автомобилей с пробегом.

Рустам Минниханов выступил на открытии Мегамолла подержанных автомобилей: «Для района это, конечно, рабочие места. Но для покупателя – гарантия покупки автомобиля в нормальном состоянии. Культура гарантии и качество обслуживания – то, что развивает ТрансТехСервис. Поздравляю Вячеслава Зубарева с большим проектом – вложены серьезные инвестиции. Я вижу ваши планы и понимаю, что это еще только начало».

«Для нас этот очень серьезный проект. Мы задумывали проект так, чтобы клиент экономил время – огромный выбор автомобилей в одном месте и современные технологии позволяют сократить время пребывания у нас до минимума. Клиент должен быть юридически защищен во время покупки. Все риски мы берем на себя.» - отметил и поделился планами Вячеслав Зубарев.

Общая площадь которого – 7,6 га. Будет 7 павильонов, из которых 4 уже функционируют, а 3 в процессе строительства. Особенность Мегамолла в том, что в одном месте клиент получает полный спектр услуг: продажа автомобиля, автокредитование, страхование, лизинг и trade-in.

Крупнейшая площадка по продаже подержанных автомобилей готова одновременно расположить около 2000 автомобилей, которые разделены по сегментам и диапазону цен. Так, например, каждый из 4 ныне функционирующих павильонов представляет свой ценовой диапазон:

• до 500 000 руб.

до 500 000 руб. • от 500 000 руб. до 850 000 руб.

от 500 000 руб. до 850 000 руб. • от 850 000 руб. до 1 200 000 руб.

от 850 000 руб. до 1 200 000 руб. • от 1 200 000 руб.

Вячеслав Зубарев поделился тем, что уже пройден рубеж первой сотни продаж. Но фаза настоящей работы начинается только сейчас. И клиенту, на самом деле, не столь важны наши инвестиции и что мы сделали. Важно то, что клиент может получить благодаря нам. Одна из целей – максимально сократить время пребывания клиента в Мегамолле. Создатели концепции приложили все усилия, чтобы оптимизировать процесс начиная от прихода клиента в за покупкой автомобиля и заканчивая приобретением.

Во-первых, клиент может спокойно осмотреть автомобиль.

Более того, характеристики каждого автомобиля описаны в онлайн-шоуруме. Клиент самостоятельно выбирает автомобиль по фильтрам и параметрам – нет необходимости обходить территорию в поиске нужной модели. Вам расскажут не только о достоинствах, но и о недостатках автомобиля, чтобы вы видели полную картину.

Во-вторых, юридическая защита – все риски мы берем на себя.

С нашей стороны осмотр проводится по 80 параметрам. Мы бескомпромиссны и не допустим неисправностей, которые могут повлиять на безопасность.

В-третьих, мы отка​зались от торгов.

Мы стараемся отойти от азиатского подхода делаем так, чтобы у каждого автомобиля была своя цена. Да, люди привыкли торговаться при продаже автомобиля с пробегом. И, конечно, клиент всегда будет чувствовать себя некомфортно.

Также за клиентом закрепляется менеджер, который проконсультирует и покажет автомобиль. Клиенту помогут оценить автомобиль, сдать его в трейд-ин, продать по системе Автовыкуп или выставить на продажу с комиссией, оформить кредит на покупку другого авто и застраховать его. Также предусмотен тест-драйв на специально подготовленной площадке. Покупатель может не бояться ошибиться с выбором еще и потому, что «ТрансТехСервис» даёт 7 дней на обмен/возврат автомобиля.

Благодарим партнеров мероприятия!