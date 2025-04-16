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Учёные из Японии нашли способ предотвратить рак печени

Преподаватель Ацуси Оно отметил, что полученные...

pixabay.com

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Исследователи из Хиросимского университета и медицинских учреждений Японии провели анализ тканей печени пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНЗП) и выяснили, какие изменения могут провоцировать развитие рака. Работа опубликована в Journal of Proteome Research.

Учёные обнаружили два подтипа ХНЗП: один связан с воспалением, другой — с возрастными метаболическими нарушениями. В обоих случаях наблюдались сбои в обмене жирных кислот — возможный фактор роста опухолей. Также внимание было уделено эпигаллокатехин галлату из зелёного чая, который, как предполагается, способен смягчать вредные клеточные процессы.

Преподаватель Ацуси Оно отметил, что полученные данные могут лечь в основу будущих методов профилактики, направленных на устранение воспаления и метаболических сбоев, пишет Газета.ру.

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