Угрозы лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного заболевания. Как сообщает регуправление Роспотребнадзора число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой Западного Нила выросло до шести.

Откуда появилась в нашем регионе лихорадка Западного Нила? Какие у нее симптомы и последствия? А самое главное – как обезопасить себя и своих близких? Разберем в нашем материале.

Во всем виноваты комары?

Лихорадка западного Нила — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который переносится комарами. Эпидемиологическая ситуация в Татарстане вызывает особые опасения, потому что до настоящего времени не было официального зарегистрированных случаев заболевших лихорадкой в нашем регионе.

«Данное заболевание относится к числу экзотических инфекций, не свойственных для нашего региона. Это острое вирусное инфекционное заболевание, которое легко передается. Вирус предрасположен к нарушению нервной системе и воспаление оболочек головного мозга. Заболевание передается комарами или клещами –комар пьет кровь у больной птицы или грызуна, а потом пересаживается на человека. Это заболевание включено в перечень тех инфекций, которое может быть использовано, как биологическое оружие. К группе А таких заболеваний относят оспу и сибирскую язву, а лихорадка Западного Нила относится к группе В. Вакцин против этой инфекции нет» – рассказывает академик РАН, бывший главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко.

К основным симптомам болезни эксперт относит: интоксикацию, которая выражается головной болью, нервную боль в глазах, рвоту, отсутствие аппетита.

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Из тропиков в Россию: лихорадка становится глобальной проблемой

До недавнего времени эпидемии лихорадки были сосредоточены в тропических и субтропических регионах, но с глобальным потеплением, изменением климата и активной миграцией людей, инфекция начала проявляться и в странах с более холодными климатическими условиями, включая Россию.

«Первый очаг в России, когда это заболевание основательно диагностировали, был в 1999 году, на юге, в Ростовской области и в Астрахани. Тогда мы успешно смогли побороть вирус, однако, вероятность летальных исходы при этом заболевании достаточно высокая, если во время короновируса мы говорили о 2 процентах, то сейчас это цифра почти 5 процентов» – отмечает Онищенко.

Точной информации откуда к нам пришла эта инфекция нет, но биологи Татарстана продолжают работу над этим вопросом и устанавливают пути заражения.

Угрозы жизни нет

Все 6 человек, которые сейчас имеют диагноз лихорадка Западного Нила госпитализированы в РКИБ и находятся под постоянным контролем врачей. Лечение болезни проводят с помощью ротовирусных лекарств, которые способны убивать вирус. Минздрав рассказал о состоянии пациентов на сегодняшний день:

«По последним данным 6 человек, у которых определена лихорадка, имеют стабильное состояние, угрозы жизни на данный момент нет. Они находятся под круглосуточным наблюдением. Заболевшие жители Татарстана, по предварительным данным они не выезжали из региона. Врачи всегда осторожны в оценках, потому что здесь может быть индивидуальное течение болезни и мы боимся загадывать. Специалисты постоянно следят за заболевшими и прикладывают все усилия, чтобы они как можно скорее выздоровели» – рассказал пресс – секретарь Минздрава РТ, Азат Яхъяев.

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Как себя обезопасить?

«Нужно бороться с комарами и клещами, когда их немного, то и заболевание не распространяется. Хоть вакцины и нет, но когда эффективно боролись с комарами, то это привело к тому, что прервалась эпидемиологическая цепочка в природе» – говорит академик РАН.

Чтобы обезопасить себя от этого заболевания, следует соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, используйте средства защиты от насекомых, содержащие DEET, пикаридин или масла эвкалипта лимонного. Наносите их на открытые участки кожи, особенно в часы максимальной активности комаров — ранним утром и вечером.

Во-вторых, носите одежду светлых тонов с длинными рукавами и брюками, чтобы минимизировать площадь открытой кожи. Это также поможет избежать укусов.

В-третьих, устраняйте места размножения комаров вокруг вашего дома: очищайте дворы, заменяйте воду в цветочных горшках, осмотритесь за резервуарами и водоемами.

Кроме того, устанавливайте москитные сетки на окна и двери, чтобы предотвратить попадание насекомых внутрь дома. Будьте внимательны к своему здоровью и следите за симптомами, такими как высокая температура, головная боль и сыпь, и при их появлении обращайтесь к врачу. Соблюдение этих простых мер поможет вам защититься от лихорадки Западного Нила.