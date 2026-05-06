Для них не существует точки в отношениях: какие мужчины знаков продолжают тревожить бывших

Мария Орлова Редактор гороскопов
Расставание редко проходит бесследно. Даже если точка поставлена твердо и без сомнений, эмоции еще долго напоминают о прошлом — звонком среди ночи, случайной встречей или внезапным сообщением «Привет, как ты?».

Одни мужчины исчезают сразу, предпочитая не оглядываться назад. Другие же будто не способны отпустить — и снова, и снова возвращаются в жизнь бывшей возлюбленной. Астролог Людмила Булгакова рассказала, представители каких знаков Зодиака чаще других не готовы окончательно прощаться.

Телец: чувство собственности сильнее здравого смысла

Мужчины-Тельцы известны своей основательностью и привязанностью. Если уж они впустили женщину в свою жизнь, то мысленно нередко «закрепляют» ее за собой надолго.

Даже после расставания Телец может продолжать считать бывшую партнершу частью своего мира. Он искренне не понимает, почему все должно закончиться окончательно, и будет искать способы вернуть утраченное.

Со стороны это может выглядеть как настойчивость или даже упрямство: звонки без повода, сообщения с воспоминаниями о прошлом, попытки «случайных» встреч. И если в глубине души женщина все еще сомневается, Телец способен этим воспользоваться — терпения ему не занимать.

Козерог: холодный снаружи, ранимый внутри

Мужчины-Козероги производят впечатление сдержанных и даже суровых людей. Кажется, что они легко принимают решения и не склонны к сантиментам. Но это лишь внешняя броня.

На самом деле Козероги тяжело переживают разрыв, особенно если чувства были глубокими. Они могут долго анализировать произошедшее и прокручивать в голове разговоры и ошибки.

Иногда их тоска принимает весьма неожиданную форму. Козерог способен внезапно появиться в жизни бывшей — написать спустя месяцы или даже оказаться «случайно» рядом с ее домом. Это не столько попытка давления, сколько желание снова почувствовать связь, которая для него по-прежнему важна.

Лев: уязвленное самолюбие не дает покоя

Львы обожают быть в центре внимания и ценят восхищение. В отношениях они щедры на эмоции, комплименты и красивые жесты. Но и ждут в ответ признания своей исключительности.

Когда партнерша решается на разрыв, мужчина-Лев может воспринять это как личное оскорбление. В его картине мира сложно представить, что от него можно уйти добровольно.

Именно поэтому он нередко возвращается — не всегда ради любви, а чтобы получить ответ на мучающий вопрос: «Как ты могла?» Лев будет появляться вновь и вновь, пытаясь доказать свою значимость или восстановить пошатнувшееся эго.

Конечно, поведение каждого человека индивидуально, и звезды не отменяют личной ответственности. Однако астрологические особенности нередко подсказывают, почему одни мужчины легко отпускают прошлое, а другие продолжают стучаться в закрытую дверь.

