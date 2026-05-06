Крупные деньги появятся там, где не ждали: астролог выделила 3 знака с шансом на финансовый прорыв

Май 2026 года обещает стать месяцем громких финансовых разворотов. По словам астролога Тамары Глобы, усиленное влияние Юпитера, который еще в апреле вышел из ретроградного движения, к середине месяца создаст редкое «окно возможностей» для роста доходов, выгодных контрактов и карьерных скачков.

И если одни знаки просто почувствуют облегчение, то другие буквально окажутся в эпицентре денежной удачи.

Ключевой датой астролог называет 17 мая. В этот день формируется мощная планетарная конфигурация, способная запустить процессы, связанные с финансами, переговорами и новыми источниками прибыли. Причем в выигрыше могут оказаться даже те, кто давно считал себя хронически невезучим.

Тельцы: деньги возвращаются бумерангом

Для Тельцов май способен стать месяцем долгожданных плодов. Все, к чему они шли последние месяцы — а порой и годы, — начнет приносить реальные дивиденды. Возможны неожиданные премии, возврат старых долгов и предложения, связанные с недвижимостью или крупными покупками.

Однако астрологи предупреждают: вместе с ростом доходов возрастет и соблазн тратить. Импульсивные покупки могут свести на нет часть успеха, поэтому разумность станет главным союзником Тельцов.

В профессиональной сфере вероятны разговоры о повышении или расширении зоны ответственности. А ближе к концу месяца не исключены денежные поступления через женщину — партнершу, коллегу или родственницу.

Раки: ставка на интуицию

Ракам май принесет особое внутреннее чутье. Их интуиция станет практически навигатором в мире финансовых решений. Удачными могут оказаться инвестиции, семейные проекты и даже идеи, которые раньше казались слишком рискованными.

Период благоприятен для поездок, обучения и сотрудничества с партнерами из других регионов или стран. Именно такие контакты способны открыть неожиданные каналы дохода.

Эксперты советуют Ракам не игнорировать внутренний голос. В мае именно интуитивные решения окажутся наиболее прибыльными и позволят заработать больше, чем планировалось изначально.

Львы: время действовать быстро

После 9 мая активизируется влияние Марса, что придаст Львам дополнительную энергию и решительность. Возможности появятся внезапно — и действовать придется без долгих раздумий.

Особенно значимым станет 17 мая. Этот день подходит для запуска новых проектов, подписания договоров и смелых карьерных шагов. Если не упустить момент, доходы могут ощутимо вырасти уже в ближайшие недели.

Во второй половине месяца вероятна корректировка планов. В большинстве случаев изменения окажутся позитивными, но астрологи советуют параллельно формировать финансовую «подушку безопасности».

Общий фон недели 4–10 мая: напряжение под контролем

По словам астролога Богдана Глобы, начало мая пройдет под знаком внутреннего напряжения. В обществе может ощущаться скрытая агрессия и противоречивые настроения, а на личном уровне — желание пересмотреть цели.

Несмотря на это, период не несет фатальных рисков. Главное — сохранять самоконтроль, избегать конфликтов и не поддаваться эмоциям. Практичность и рациональность станут лучшей стратегией.

С началом мая астрологи советуют помнить: дисциплина и холодный расчет способны усилить даже самую щедрую поддержку Юпитера. А тем, кто готов действовать смело и обдуманно, последний месяц весны может принести настоящий финансовый прорыв, сообщает izhlife.ru.

Рекомендуем также: