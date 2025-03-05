Казань переживает строительный бум: ИЖС занимает более 60% от всего нового жилья, а в 2024 году было введено почти 900 тысяч кв. м частных домов. Все больше семей предпочитают жизнь за городом, стремясь к комфорту, простору и независимости.

Большим спросом сейчас пользуются одноэтажные кирпичные дома для семей из 2–5 человек. Они удобны, энергоэффективны и экономичны: тепло зимой, прохладно летом, низкие затраты на отопление, возможность поэтапной оплаты. Кроме того, дом из кирпича долговечен и прослужит не одному поколению своих владельцев.

Редакция ProKazan поговорила с руководителем компании “Кирпичный дом” Денисом Гизатуллиным и выяснила, какие проекты для индивидуального жилищного строительства казанцы чаще всего выбирали в прошлом году.

Одноэтажный дом площадью 103 м²

Один из самых востребованных проектов 2024 года — компактный и функциональный одноэтажный дом площадью 103 м². Его часто выбирают семьи, которые ищут рациональное и комфортное пространство для 3–4 человек.

— Думаю, такой дом может позволить себе любая работающая семья, — рассказывает Денис Гизатуллин. — Этот дом продуман до мелочей. Три спальни, включая мастер-спальню с отдельным санузлом, обеспечивают уединение и комфорт для каждого члена семьи, что характерно для загородных резиденций премиум-класса. Просторная кухня-гостиная с высокими потолками и панорамными витражными окнами создает ощущение свободы и света. Даже в пасмурные дни в доме всегда будет уютно и просторно благодаря эффекту второго света.

Но главное — это качество строительства. Дом возводится на монолитном свайном фундаменте М300, который обеспечивает прочность и устойчивость даже на сложных грунтах. Стены — надежный керамический блок толщиной 25 см, утепленный минеральной ватой (10 см) и облицованный керамическим кирпичом. В результате наружная стена достигает толщины 50 см, что делает дом теплым зимой и прохладным летом.

Перекрытия выполнены из железобетонных плит, а крыша собрана из стропил первого сорта (50/200 мм), утеплена 20-сантиметровым слоем каменной ваты с плотностью 45 (ГОСТ). Кровля — металлочерепица "Арарат" (0,45 мм), обеспечивающая надежную защиту от осадков и долговечность.

А что с ценой?

Стоимость коробки начинается от 5 миллионов рублей. Если нет возможности оплатить сразу, можно оформить ипотеку или строить поэтапно. Это делает проект доступным даже для семей со средним доходом.

“Кирпичный дом” строит по СНиПам и ГОСТам, соблюдая высочайшие стандарты качества. Компания возвела более 100 домов в Казани и районах. Гарантия 5 лет по договору

Двухэтажный дом площадью 118 м² с балконом

Этот дом — абсолютный хит продаж, который выбирают из года в год. Он сочетает в себе классическую архитектуру, продуманную планировку и доступную стоимость, делая загородную жизнь комфортной и удобной. Проект рассчитан на семью до 5 человек, где каждый получит свое личное пространство. Удобен и для молодых пар, и для тех, кто задумывается о будущем.

— Этот проект — наш самый популярный. Каждый год мы строим дома по этой планировке, и 2025-й не станет исключением. В нем четыре спальни, одна из них на первом этаже, что очень удобно для пожилых родителей или гостей. Два санузла расположены друг над другом, что делает систему водоснабжения экономичной. А главная изюминка — балкон. Он идеально вписывается в классический фасад и становится тем местом, где особенно приятно встречать утро с чашкой кофе, — рассказывает Денис Гизатуллин, руководитель компании Кирпичный дом.

Дом возводится на ленточном свайном фундаменте М300, обеспечивающем прочность и надежность даже на сложных грунтах. Стены выполнены из керамического блока 2.1НФ толщиной 25 см и утеплены минеральной ватой (10 см), а снаружи облицованы керамическим кирпичом. В результате наружная стена достигает 50 см, что делает дом энергоэффективным: тепло зимой и комфортная прохлада летом.

Железобетонные перекрытия используются между этажами, на террасе и на балконе, обеспечивая устойчивость и долговечность конструкции. Металлокаркасная лестница гарантирует прочность и безопасность. Крыша собрана из стропил первого сорта (50/200 мм) и утеплена 20-сантиметровым слоем каменной ваты с плотностью 45 (ГОСТ). Кровля — металлочерепица “Арарат” (0,45 мм), защищающая дом от непогоды и служащая десятилетиями.

Цена вопроса

Коробка дома стоит от 5 миллионов рублей. Можно оплатить сразу, можно оформить ипотеку или разбить строительство на этапы, что делает этот проект доступным для большинства работающих семей.

Компания “Кирпичный дом” поможет сэкономить до 1 миллиона рублей за счет оптимизированных процессов. Она работает без лишних затрат, грамотно организует логистику и пользуется выгодными скидками от проверенных дилеров

Двухэтажный дом площадью 156 м² с гаражом

Этот дом идеально подходит для семьи составом до пяти человек. У него продуманная планировка, которая делает его функциональным и удобным.

— В нем четыре спальни, одна из которых расположена на первом этаже. В центре дома — просторная кухня-гостиная с выходом на террасу, два санузла и прачечная. Это не просто квадратные метры, а продуманное пространство, в котором жить действительно удобно, — рассказывает Денис Гизатуллин.

Дом возводится на смешанном свайно-ленточном фундаменте М300, который обеспечивает устойчивость даже на сложных грунтах. Стены выполнены из керамических блоков Поротерм с облицовкой керамическим кирпичом. В зависимости от проекта используется утепление минеральной ватой, что обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Внутренние перегородки выкладываются из керамического камня формата 2.1НФ, обеспечивая прекрасную шумоизоляцию.

Перекрытия между этажами железобетонные, что повышает прочность конструкции. Лестница — на металлокаркасе, надежная и долговечная. Крыша выполнена из стропил первого сорта (50/200 мм) и утеплена 20-сантиметровым слоем каменной ваты (плотность 45 ГОСТ). В качестве кровли используется металлочерепица толщиной 0,45 мм, обеспечивающая долговечность и защиту от непогоды.

Но особое преимущество дома — встроенный гараж. Это значит, что зимой не придется прогревать замерзшую машину, а летом — искать тень на участке. Кроме того, гараж — это дополнительное пространство для хранения, которое всегда будет под рукой.

Цена и варианты покупки

Стоимость коробки такого дома начинается от 7 миллионов рублей. Если не получается оплатить сразу, можно оформить ипотеку или разбить строительство на этапы.

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В 2024 году стало ясно: люди больше не хотят переплачивать за бесполезные квадратные метры или сомневаться в качестве материалов. Современный загородный дом должен быть удобным, функциональным и долговечным. Компактные одноэтажные проекты, просторные коттеджи с гаражом или классика с уютным балконом — каждый выбирает свое, но неизменно одно: надежность, комфорт и уверенность, что этот дом прослужит не одно поколение.

Если вы тоже мечтаете о собственном доме, который будет теплым зимой, прохладным летом и прослужит десятилетия, обратите внимание на проекты "Кирпичного дома". Здесь строят без компромиссов по качеству, строго по ГОСТам и под личным контролем руководителя. А удобные условия оплаты — ипотека или поэтапное строительство — позволяют сделать загородную жизнь реальностью без лишних финансовых нагрузок.