По данным исследований центра "Здоровье детства", каждый третий родитель в России задумывается о грудничковом плавании уже в первый месяц после родов. Неврологи и педиатры рекомендуют его уже с 2–3 недель жизни — в этом возрасте у детей сохраняется рефлекс задержки дыхания, а вода остается для них привычной средой после долгих месяцев в утробе.

Но ключевое правило — никакого насилия и спешки. Если малыш плачет или напрягается, возможно, проблема не в воде, а в неправильном подходе: слишком холодная температура, резкие движения или даже тревога мамы, которую ребёнок мгновенно считывает.

Поэтому у родителей возникает множество вопросов: где безопаснее — в бассейне или ванне? Как избежать стресса у малыша? И почему одни дети в восторге от воды, а другие — в панике?

Разбираемся с экспертом — Галиуллиной Евой Дмитриевной, руководителем центра грудничкового плавания Mama’more в Казани, - как выбрать правильный формат и не навредить ребёнку.

— Какие есть ключевые отличия между тренировкой в бассейне и индивидуальной ванне?

— Первое и самое важное — кто находится в воде. В индивидуальной ванне в воду заходит только ребёнок. Такой формат сокращает количество контактов инфекции с водой и тем самым способствует поддержанию её чистоты. В большом бассейне взрослые заходят в воду, и туда нужно добавлять намного больше хлора, чтобы вода оставалась чистой.

Температура воды тоже отличается. В ванне она держится в районе 33–35 градусов, а в больших бассейнах обычно 30–32. Для грудничков это критично: чем теплее вода, тем меньше риск мышечных спазмов или стресса.

По глубине — в нашей ванне зеркало воды меньше, и психологически малышу проще адаптироваться. Особенно когда он только начинает — ему важно видеть и чувствовать, что всё под контролем, что мама рядом, тренер рядом, всё предсказуемо.

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— Что происходит на первой тренировке в ванне? Как она проходит, сколько длится и какие упражнения включает?

— Первая тренировка — это всегда адаптация. Наша задача не «проплыть норматив», а дать ребёнку мягко войти в процесс, почувствовать себя в безопасности. Поэтому сразу предупреждаем родителей: занятие будет подстроено под малыша. У кого-то это 40–45 минут, у кого-то — 25–30. Мы всегда смотрим по состоянию: если ребёнок подаёт сигналы усталости, мы его не перегружаем.

По структуре — всё проходит в три этапа. Первым идёт массаж: он задаёт телу нужный ритм и настраивает ребёнка на занятие. Следом — гимнастика с акцентом на развитие суставов, укрепление тела и улучшение координации движений. И только после этого — вода. На первом занятии мы не делаем нырков. Даже если малыш кажется готовым, мы даём ему время адаптироваться, привыкнуть к температуре, ощущениям, звукам.

Очень важен эмоциональный контакт. Тренер постоянно наблюдает за ребёнком, работает через зрительный контакт, голос, мимику. Потому что в этом возрасте малыш не всегда может сообщить, что ему некомфортно, но он обязательно покажет — телом, взглядом, настроением.

Родители при этом рядом — буквально в сантиметрах. Это создаёт ощущение защищённости. Даже если малыш слегка волнуется, он видит знакомое лицо, слышит голос — и это помогает справиться с новыми впечатлениями.

— С точки зрения безопасности — есть ли преимущества у ванны перед бассейном?

— Да, и они вполне конкретные. Во-первых, воду в индивидуальной ванне мы меняем три раза в неделю. Это редкость даже для хороших бассейнов, где полную замену воды, как правило, проводят лишь раз в год. Мы знаем случаи, когда в казанских бассейнах вода не менялась по пять лет — представьте, какой уровень риска. У нас стоят те же установки, что и в больших бассейнах, но объём меньше, поэтому очистка идёт быстро и эффективно.

Во-вторых, взрослые не заходят в воду. Только ребёнок. Это сильно снижает гигиенические риски. У взрослого может быть косметика, микроповреждения кожи — всё это попадает в воду. А младенцы особенно уязвимы.

По хлорированию: норматив один — от 0,1 до 0,3 мг/л, но чтобы держать этот уровень в большом бассейне, приходится использовать в разы больше хлора. В нашей системе — дозы минимальны, потому что и самих «помех» меньше.

Ещё важный момент — дети до года болеют реже, особенно если они не контактируют с большим количеством взрослых. Поэтому в индивидуальной ванне, где всё происходит в изолированной среде, риск заболеть — минимальный.

Если коротко: чем меньше переменных — тем безопаснее. А в ванне их действительно мало. Поэтому для первого знакомства с водой этот формат даёт спокойствие и родителям, и ребёнку.

Центр грудничкового плавания Mama’more в Казани — это место, где малыши учатся чувствовать себя уверенно в воде, а родители — доверять процессу.

Здесь работают тренеры с реальной практикой и обучением у ведущих специалистов, а каждая тренировка — это не просто занятие, а шаг к здоровому развитию и крепкой эмоциональной связи между ребёнком и взрослым.

— Насколько важно индивидуальное внимание на первых этапах, и легче ли его обеспечить именно в ванне?

— Индивидуальное внимание — это процентов 60 успеха на занятии. Особенно в самом начале. Малыш не просто плывёт — он всё время ищет зрительный контакт. Это физиология: у новорождённого зрение сначала фокусируется только на близком расстоянии. Ему нужно видеть лицо, глаза, мимику — тогда он чувствует себя в безопасности.

В индивидуальной ванне мы можем это обеспечить. Родитель находится буквально в нескольких сантиметрах от ребёнка, а тренер всё время рядом, в прямом взаимодействии. Это очень важный эмоциональный якорь: ребёнок получает обратную связь, понимает, что всё хорошо, и перестаёт напрягаться.

В больших бассейнах так не получится — родитель физически не может быть так близко, а тренеру сложнее работать с каждым индивидуально, особенно если это группа. А здесь мы можем отследить даже мимолётный жест, сигнал, что что-то не так — и сразу скорректировать.

Плюс — спокойствие родителей. Когда мама рядом, когда она видит, как тренер работает с её ребёнком, как всё контролируется — она расслабляется. А это напрямую влияет на ребёнка. Особенно если мама кормит грудью — её эмоциональное состояние передаётся малышу на уровне гормонов. Поэтому спокойная мама - это спокойный ребёнок. И это не абстракция, а реальный механизм, который работает в воде.

— Как дети обычно адаптируются в большом бассейне по сравнению с ванной? Бывают ли трудности, и как вы с ними работаете?

— Адаптация — процесс индивидуальный. У нас были случаи, когда ребёнок адаптировался только на восьмом занятии. Это почти месяц. Он плакал, сопротивлялся, но родители нас слушали, не торопили события, и в итоге — всё прошло успешно. Главное — не ломать, а идти за ребёнком.

В большом бассейне адаптация может быть сложнее. Там глубина, другая температура, меньше зрительного контакта — тренер дальше, родитель не может быть рядом. Это всё добавляет тревожности. А в ванне — обстановка более предсказуемая, проще выстроить эмоциональную связь.

Очень часто трудности начинаются не в воде, а дома. Родители купают детей в горячей воде — это создаёт ложный комфорт, и потом малыш не принимает более прохладную температуру. Или кладут ребёнка на спину, хотя многим это просто не нравится. А потом удивляются, что ребёнок плачет в бассейне. Мы всегда объясняем: вода — естественная среда, но она требует правильного подхода.

Если с нервной системой у ребёнка всё в порядке и не было жёстких ошибок в купании, дети адаптируются хорошо. Просто важно не спешить и следовать рекомендациям. Тогда плавание становится не испытанием, а удовольствием — и для ребёнка, и для родителей.

В Mama’more всё устроено так, чтобы вода стала комфортной средой: тройная фильтрация, подходящая температура и индивидуальный подход делают каждое занятие максимально безопасным. Записывайтесь на бесплатное пробное занятие с промокодом ПРОКАЗАН — акция действует для малышей до 6 месяцев!

— Есть ли случаи из практики, когда ребёнок начинал в ванне, а потом успешно переходил в бассейн?

— Да, таких случаев очень много. Это, можно сказать, наш стандартный маршрут. Ребёнок начинает с индивидуальной ванны — там он привыкает к воде, к прикосновениям, к ритму занятий. А потом, ближе к году, мы переводим его в большой бассейн. И если всё шло постепенно, без стресса, переход проходит спокойно.

Мы всегда говорим родителям: наша цель — не только научить плавать до года, а заложить основу, чтобы ребёнок продолжал заниматься дальше. Потому что плавание нужно в любом возрасте. Это здоровье позвоночника, дыхательной системы, профилактика ОРВИ.

И очень часто бывает, что семьи втягиваются. Папа записывается в бассейн, мама с малышом ходит на занятия, потом подрастают младшие братья и сёстры — и всё это становится семейной традицией. Мы это только поддерживаем и всегда рекомендуем проверенных коллег из больших бассейнов, чтобы родители не останавливались.

Главное — не воспринимать ванну как финиш. Это старт, мягкий и комфортный. А дальше — уже плавание как часть жизни.

— Что бы вы порекомендовали родителям, которые не могут определиться с форматом? Есть ли какие-то маркеры, которые помогут принять решение?

— В первую очередь не надо бояться задавать вопросы. Это нормально — волноваться, сомневаться, сравнивать. Мы всегда говорим родителям: изучите, посмотрите, поговорите с тренером. Только когда вы сами спокойны, ребёнок сможет чувствовать себя в безопасности.

Если говорить о маркерах, на которые стоит опираться — это, во-первых, возраст малыша. Лучше всего начинать в один месяц, пока не начались скачки роста, не лезут зубы. Чем раньше — тем проще проходит адаптация.

Во-вторых, смотрите на эмоциональную реакцию ребёнка, на то, как он себя чувствует после воды: спокоен, ест, спит — это хороший знак. А если он тревожится и капризничает — возможно, ещё неудачно выбрано время для занятий.

Очень важно не пропускать занятия. Есть родители, которые приходят один раз — и потом несколько месяцев ничего. Это только сбивает ребёнка. Плавание — как спортзал для взрослых: один раз — тяжело, потом — лучше. Регулярность даёт результат, а не разовые визиты.

Ну и, наконец, самое важное — доверие. К себе, к специалистам, к процессу. Мы рядом, мы видим много детей каждый день, мы подскажем, если есть сомнения. Главное — не закрываться и не ждать идеального момента. Иногда это — прямо сейчас.

Кстати, ранее мы писали о том, как папы становятся активными участниками тренировочного процесса. Прочитать можно по ссылке.

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