Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств

МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в регионе на 37% за последний год. В топе по численности пользователей М2М-устройств на сети МТС республика заняла четвертое место, уступив только столичным регионам и Свердловской области. Больше всего умные устройства в Татарстане используют в сфере ЖКХ и энергетической отрасли.

Абсолютный лидер среди татарстанских отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно - ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Их доля в общем объеме М2М-устройств в сети МТС в Татарстане составляет более 60%. В большинстве своем это приборы, которые используются для сбора и учета данных конечных пользователей. Далее следуют логистические компании с интеллектуальными системами для транспорта и мониторинга автопарка. Замыкает тройку лидеров масштабных направлений в М2М ИТ-компании, где умные технологии используются для работы баз данных и информационных ресурсов.

Наибольший интерес к умным устройствам за последний год зафиксирован также в энергетической отрасли. Количество М2М-устройств, используемых ресурсоснабжающими организациями Татарстана в сети МТС, выросло на 40%. Прирост на 35% показала финансовая отрасль, где М2М-устройства используются, например, в банкоматах и платежных терминалах. На 15% выросло количество умных устройств в сфере обеспечения безопасности, где возможности сети М2М широко используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и охраны в городских общественных пространствах и на предприятиях.