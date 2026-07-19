Уральские дата-центры вырастут в 3-4 раза к 2030 году

Москва теряет лидерство на рынке дата-центров — там почти не осталось свободных мощностей. На смену столице идет Урал: Минэнерго и «Россети» уже согласовали резерв в 500 МВт для подключения центров обработки данных в округе. По прогнозу старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Средина, уральский сегмент способен увеличиться в 3-4 раза к 2030 году и войти в топ-3 региональных центров.

Сейчас три четверти коммерческих дата-центров сосредоточены в Московском регионе, но там свободных сетевых мощностей практически нет — новые подключения закрыты до 2028 года. «Перемещение центра тяжести неизбежно направляется в энергопрофицитные регионы, и Урал — один из ключевых кандидатов», — объяснил Средин.

В пользу Урала говорят диверсифицированная энергосистема, промышленный спрос на цифровизацию, близость к крупным корпоративным заказчикам и разумная стоимость земли и строительства по сравнению с Москвой. По словам Средина, регион — один из наиболее подготовленных к развитию дата-центров.

Однако отрасль сейчас проходит фазу калибровки: рынок отфильтровывает проекты с неустойчивой экономикой. Из 128 заявленных в стране проектов дата-центров на 168,6 млрд рублей 38 отложили из-за высокой стоимости финансирования. «Снижение ключевой ставки в 2027-2028 годах позволит возобновить замороженные проекты, но акцент сместится с Москвы на регионы», — подытожил Средин.