Экономика

Уральские дата-центры вырастут в 3-4 раза к 2030 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Москва теряет лидерство на рынке дата-центров — там почти не осталось свободных мощностей. На смену столице идет Урал: Минэнерго и «Россети» уже согласовали резерв в 500 МВт для подключения центров обработки данных в округе. По прогнозу старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Средина, уральский сегмент способен увеличиться в 3-4 раза к 2030 году и войти в топ-3 региональных центров.

Сейчас три четверти коммерческих дата-центров сосредоточены в Московском регионе, но там свободных сетевых мощностей практически нет — новые подключения закрыты до 2028 года. «Перемещение центра тяжести неизбежно направляется в энергопрофицитные регионы, и Урал — один из ключевых кандидатов», — объяснил Средин.

В пользу Урала говорят диверсифицированная энергосистема, промышленный спрос на цифровизацию, близость к крупным корпоративным заказчикам и разумная стоимость земли и строительства по сравнению с Москвой. По словам Средина, регион — один из наиболее подготовленных к развитию дата-центров.

Однако отрасль сейчас проходит фазу калибровки: рынок отфильтровывает проекты с неустойчивой экономикой. Из 128 заявленных в стране проектов дата-центров на 168,6 млрд рублей 38 отложили из-за высокой стоимости финансирования. «Снижение ключевой ставки в 2027-2028 годах позволит возобновить замороженные проекты, но акцент сместится с Москвы на регионы», — подытожил Средин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

клопы вонючки в квартире откуда

Новости России

11 часов назад

С июля натяжные потолки окажутся под полным запретом: владельцев могут обязать всё демонтировать

Кулинария

день назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

силовая йога для женщин в Ростове-на-Дону

Кулинария

день назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Польза

день назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Не у нас

10 часов назад

Священник объяснил, почему не стоит говорить «земля пухом»

Технологии

день назад

Как очистить память смартфона: советы по удалению кэша и дубликатов
Новости Татарстана
3 минуты назад

Владельцев собак в Татарстане ждет штраф за отсутствие регистрации

В Татарстане с 1 июля 2025 года обязательна рег...

Польза

39 минут назад

Зольный настой для растений: когда он творит чудеса, а каким культурам может навредить

Кулинария

3 часа назад

Ароматный зеленый борщ со щавелем и яйцом: попробуйте один раз — и будете готовить все лето

Новости Казани

9 часов назад

Казань и китайский Шуанлю подписали меморандум о дружбе

Не у нас

9 часов назад

Россиянам назвали направления, куда можно уехать без загранпаспорта
Американцы выходят на протесты против дата-цент...
Технологии
37 минут назад

Американцы выходят на протесты против дата-центров для ИИ

Новости Казани

10 часов назад

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад

Не у нас

11 часов назад

Священник объяснил, как правильно поступать со старыми иконами

Новости Казани

11 часов назад

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очереди сократились
Почему последствия родов могут проявиться спуст...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40