Криминал

Житель Татарстана попал на скамью подсудимых из-за совета ИИ

Служба новостей Автор статьи
Житель Бугульмы осужден за ложный донос об угон...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Житель Бугульмы признан виновным в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Бугульминского городского суда, к такому решению мужчину подтолкнул совет искусственного интеллекта.

Согласно материалам дела, в 2021 году татарстанец продал машину марки «ЗИЛ» по договору купли-продажи. Новый владелец не спешил регистрировать авто на себя, а прежний хозяин не снимал его с учета. В результате на имя продавца несколько лет начислялся налог. В 2026 году бугульминец решил самостоятельно снять машину с регистрации, но договор к тому времени был утерян.

Чтобы избежать уплаты налога, мужчина обратился к ИИ. «Умная колонка» сообщила, что на угнанное транспортное средство налог не начисляется. В марте 2026 года он заявил в полицию об угоне. Когда обман раскрылся, было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 306 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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