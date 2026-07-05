Житель Татарстана попал на скамью подсудимых из-за совета ИИ

Житель Бугульмы признан виновным в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Бугульминского городского суда, к такому решению мужчину подтолкнул совет искусственного интеллекта.

Согласно материалам дела, в 2021 году татарстанец продал машину марки «ЗИЛ» по договору купли-продажи. Новый владелец не спешил регистрировать авто на себя, а прежний хозяин не снимал его с учета. В результате на имя продавца несколько лет начислялся налог. В 2026 году бугульминец решил самостоятельно снять машину с регистрации, но договор к тому времени был утерян.

Чтобы избежать уплаты налога, мужчина обратился к ИИ. «Умная колонка» сообщила, что на угнанное транспортное средство налог не начисляется. В марте 2026 года он заявил в полицию об угоне. Когда обман раскрылся, было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 306 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа.