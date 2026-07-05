Мотоциклист погиб после ДТП с пешеходами в Залесном

В Залесном произошло смертельное ДТП. 41-летний водитель Nissan при повороте на заправку не пропустил мотоциклиста, двигавшегося по правой полосе. Произошло столкновение, после которого мотоцикл отбросило на пешеходов.

31-летний мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Его пассажирка и двое пешеходов госпитализированы. Информацию подтвердили в городской Госавтоинспекции.