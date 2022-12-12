Профессор КФУ сообщил, дойдет ли до Татарстана опасный тропический ливень

Доктор географических наук, профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что все стихийные неурядицы последних дней - шалости южного циклона со стороны Средиземного моря.

"В первую очередь досталось Москве, Подмосковью. Эти события дотянулись даже до Нижегородской области, где тоже прошли ледяные дожди, оборвало провода, люди остались без электричества. В Казань ледяной дождь в ближайшее время не придет. Сейчас мы находимся под воздействием западной периферии сибирского антициклона, поэтому у нас прекрасная погода. Антициклон отошел на восток, но его тенденции в Поволжье еще сохранились", — объяснил Переведенцев.

Тропического ливня и ледяных дождей в ближайшее время Татарстану бояться не стоит. Но вероятно усиления ветра до 15-17 метров в секунду, и такое малоприятное явление возможно уже завтра, 13 декабря.

