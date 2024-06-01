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Принято ключевое решение: выходные в День России продлятся целую неделю

Возможности для отдыха буквально лежат у наших ног в огромном количестве.

Семён Ракшин

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Возможности для отдыха буквально лежат у наших ног в огромном количестве.

Когда государственные праздники приходятся на середину недели, это означает, что мы можем насладиться несколькими днями радости и отдыха. День России, который отмечается 12 июня, предоставляет идеальный шанс насладиться семейным временем и подзарядиться энергией. Если этот праздник попадает на рабочую неделю, многие люди могут использовать свои отпуска для устроения короткого отдыха. Не стоит забывать, что День России является официальным выходным, и хоть он приходится на будний день, многие могут удлинить его, воспользовавшись отгулами.

Исходя из этого, несложно прийти к закономерному выводу: если воспользоваться правом на отпуск и правильного подгадать его график, то можно будет очень неплохо воспользоваться дополнительным выходным. Так вы сможете продлить отдых, сделать его недельным, и при этом сэкономить один день из тех, которые положены для отпуска, сообщает PROKAZAN.

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