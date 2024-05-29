Принято очередное решение: выходные в День России продлятся целую неделю

День России – прекрасный повод провести время с близкими, отдохнуть и набраться сил. В 2024 году у многих россиян есть возможность превратить праздничный день 12 июня в настоящие каникулы!

Напоминаем, что День России – официальный нерабочий праздничный день для большинства граждан. И хотя в 2024 году он выпадает на середину недели, наличие планового отпуска сделает отдых более продолжительным.

Согласно Трудовому кодексу РФ, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. При этом работник вправе самостоятельно выбирать время своего отпуска, согласовав его с работодателем.