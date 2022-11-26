Новости России
· Служба новостей

Что они делают в центре России? В Твери заметили военную колонну под флагами Украины

Что они делают в центре России? В Твери заметили военную колонну под флагами Украины

Фото: социальные сети

Сегодня, 26 ноября, жители Твери забили тревогу, увидев, как по центру города движется колонна военной техники под флагами Украины.
Очевидцы сняли на фото и видео происходящее.

"Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией..." - произносит автор одного из видео, опубликованного в Telegram-каналах.

При этом колонну сопровождали автомобили российской полиции.

Согласно последующим сообщениям, военная техника не имела отношения к Вооруженным силам Украины и использовалась для съемок фильма. Как сообщает канал "Осторожно новости", "в городе проходят съемки фильма про СВО". Канал указывает, что ранее в интернете появились объявления по поиску актеров массовки среди местных жителей на роли "прохожих и террористов".

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к школе чтение

Новости Казани

7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

11 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году