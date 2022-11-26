Что они делают в центре России? В Твери заметили военную колонну под флагами Украины

Сегодня, 26 ноября, жители Твери забили тревогу, увидев, как по центру города движется колонна военной техники под флагами Украины.

Очевидцы сняли на фото и видео происходящее.

"Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией..." - произносит автор одного из видео, опубликованного в Telegram-каналах.

При этом колонну сопровождали автомобили российской полиции.

Согласно последующим сообщениям, военная техника не имела отношения к Вооруженным силам Украины и использовалась для съемок фильма. Как сообщает канал "Осторожно новости", "в городе проходят съемки фильма про СВО". Канал указывает, что ранее в интернете появились объявления по поиску актеров массовки среди местных жителей на роли "прохожих и террористов".