В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

В Татарстане подготовлено свыше 800 автобусов для транспортировки детей в учебные заведения. В предстоящем учебном году 565 образовательных учреждений республики обеспечат перевозку более 27,8 тысяч студентов.

Все автобусы, используемые для школьных маршрутов, полностью соответствуют действующим нормам и оснащены необходимыми средствами для безопасной перевозки детей. В целях обновления автобусного парка муниципалитетов в период 2023–2024 годов было приобретено 49 специализированных транспортных средств для перевозки учащихся. Также на данный момент переданы в эксплуатацию девять школ и два детских сада.

Кроме того, в республике предусмотрены регулярные проверки состояния автобусов и подготовка водителей к обеспечению безопасной перевозки детей. Все водители проходят специализированное обучение, чтобы соответствовать высоким стандартам безопасности и комфорта. На маршрутах будут установлены системы видеонаблюдения для дополнительного контроля за ситуацией в салоне.

Важно отметить, что новые автобусы оборудованы современными системами безопасности, такими как ремни безопасности для всех пассажиров, а также солнечными панелями для обеспечения автономного питания некоторых систем. Это позволяет не только улучшить качество перевозки, но и сделать её более экологически чистой.