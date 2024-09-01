Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

В Татарстане подготовлено свыше 800 автобусов д...

pravdapfo.ru

Подписаться в Telegram

В Татарстане подготовлено свыше 800 автобусов для транспортировки детей в учебные заведения. В предстоящем учебном году 565 образовательных учреждений республики обеспечат перевозку более 27,8 тысяч студентов.

Все автобусы, используемые для школьных маршрутов, полностью соответствуют действующим нормам и оснащены необходимыми средствами для безопасной перевозки детей. В целях обновления автобусного парка муниципалитетов в период 2023–2024 годов было приобретено 49 специализированных транспортных средств для перевозки учащихся. Также на данный момент переданы в эксплуатацию девять школ и два детских сада.

Кроме того, в республике предусмотрены регулярные проверки состояния автобусов и подготовка водителей к обеспечению безопасной перевозки детей. Все водители проходят специализированное обучение, чтобы соответствовать высоким стандартам безопасности и комфорта. На маршрутах будут установлены системы видеонаблюдения для дополнительного контроля за ситуацией в салоне.

Важно отметить, что новые автобусы оборудованы современными системами безопасности, такими как ремни безопасности для всех пассажиров, а также солнечными панелями для обеспечения автономного питания некоторых систем. Это позволяет не только улучшить качество перевозки, но и сделать её более экологически чистой.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

куда обратиться за помощью в уничтожении тараканов в доме

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

замена лонжерона цена в Нижнем Новгороде

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия