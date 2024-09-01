В Татарстане обновили материально-техническую базу 72 деревенских школ

В этом году в Татарстане, в рамках национального проекта «Образование», обновлена материально-техническая база 72 селянских образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. Кроме того, 37 учебных заведений участвуют в текущей республиканской программе капитального ремонта, среди которых 25 являются государственными школами.

Как уточнили в министерстве, в рамках федерального проекта «Современная школа» происходит обновление материально-технической базы в 11 учебных заведениях, которые обучают детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках федеральной программы капитального ремонта современных образовательных учреждений были обновлены шесть школ.

Кроме того, акцент на модернизацию учебных заведений направлен не только на улучшение инфраструктуры, но и на внедрение современных образовательных технологий. В результате обновления материально-технической базы, школы получают доступ к новому оборудованию, включая интерактивные доски, компьютеры и лаборатории, что существенно улучшает качество образовательного процесса. Эти изменения создают более комфортные условия для обучения и вдохновляют как учеников, так и преподавателей на достижение новых высот.

Важно отметить, что программы капитального ремонта и модернизации не ограничиваются только физическими изменениями. Сроки реализации проектов также позволяют закладывать основы для создания инклюзивной среды, где каждый ребенок, независимо от его возможностей, сможет находить свое место и развиваться. В данной связи особое значение имеет работа с педагогами — для них будут организованы курсы повышения квалификации и тренинги по современным методам обучения.