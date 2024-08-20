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· 16+ · Екатерина Елисеева

Студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани

Спасатели, которые были на пляже, увидели компа...

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Парень со своими 2 приятелями отправился плавать в водоем, однако, к несчастью, он не смог выбраться на берег и утонул.

Спасатели, которые были на пляже, увидели компанию в неположенном месте и предупреждали, что находиться там нельзя.

Вот только приезжие не понимали русского языка, никто из них не разобрал предупреждений и продолжили отдыхать в воде. Через пару минут специалисты увидели, что один из парней не вынырнул и пошли его искать.

На помощь спасатели вызвали водолазов, однако иностранный студент захлебнулся в воде, его не успели спасти, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что из Комсомольского озера в Казани достали тело мужчины. В местном телеграм-канале "Казань на максималках" рассказали, что его друзья кричали и плакали. На месте происшествия работали сотрудники МЧС РФ по Республике Татарстан и водолазы.

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