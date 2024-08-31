На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

На федеральной трассе М12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, появилась новая многофункциональная зона. К концу года планируется открыть еще 7 таких зон вдоль автомагистрали. Хуснуллин сообщил, что на 778-м километре дороги размещены автозаправочная станция и сервисное здание с террасой, где водители и пассажиры могут воспользоваться супермаркетом и кафе. Предусмотрены также дополнительные парковочные места для легковых и грузовых автомобилей, что сделает остановки более удобными для путешественников.

Кроме того, многофункциональная зона на 778-м километре будет оснащена пунктами технической помощи, где водители смогут получить квалифицированную помощь в случае поломки автомобиля. Это значительно повысит безопасность на трассе и обеспечит дополнительный комфорт для путешественников, особенно в длительных поездках.

Кафе и супермаркет, расположенные в новой зоне, предложат широкий ассортимент блюд и товаров, что позволит отдыхающим не только перекусить, но и приобрести необходимые вещи в дорогу. Такие удобства особенно актуальны для семейных поездок, когда важно обеспечить удобство и комфорт для детей.

Открытие новых многофункциональных зон вдоль трассы М12 «Восток» не только улучшит качество обслуживания, но и создаст дополнительные рабочие места для местных жителей. Это положительно скажется на экономике региона, привлекая больше путешественников и способствуя развитию туристической инфраструктуры.