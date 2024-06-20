В КФУ учебный год фактически начнется 1 сентября, цены на обучение вырастут

Учебный 2024 год в Казанском федеральном университете начинается с 1 сентября, однако очные занятия стартуют с 1 ноября. До этого студенту будут заниматься дистанционно.

Зимних каникул у учащихся не будет. Так, после новогодних выходных студенты выйдут учиться снова. Возможно 1 семестр 3 курса завершится где-то в марте, затем ожидается неделя отдыха. 2 семестр 3 курса закончится приблизительно также, как и раньше, но с небольшим отклонением в 1-2 недели.

Кроме того, стало известно, что цены на новый учебный год повышаются из-за инфляция.

Приказ ректора КФУ ожидается.

Ранее мы писали о том, что Казанский государственный медицинский университет вошел в рейтинг агентства RAEX, он оказался в списке лидеров среди медицинских вузов России. В новый рейтинг также вошли еще 2 вуза Татарстана.