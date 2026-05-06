В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов
В Казани за два дня рейдовых мероприятий на штрафстоянку отправили 240 электросамокатов. Проверки проводились совместно с Исполнительным комитетом города, пишет Вести Татарстана.
Среди изъятого транспорта оказалось 173 самоката сервиса Whoosh и 64 самоката Urent. Также на штрафстоянку отправили три велосипеда сервиса «Зелёный город».
Всех нарушителей привлекли к ответственности.
В Госавтоинспекции напомнили жителям Казани о необходимости соблюдать правила дорожного движения при использовании любого транспорта. Особое внимание в ведомстве обратили на двухколесные средства передвижения.
