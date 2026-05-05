Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Правила для водителей резко ужесточили / PROKAZAN

С мая для российских автомобилистов вступают в силу новые ограничения, которые могут серьезно изменить привычные маршруты. В ряде городов вводится запрет на въезд личного транспорта в центральные и туристические зоны в дневные и вечерние часы. Нарушителям грозят штрафы, а контроль за соблюдением правил будет вестись не только инспекторами, но и автоматическими камерами.

Эти меры уже вызвали активное обсуждение среди водителей, ведь речь идет о популярных улицах, набережных и территориях рядом с достопримечательностями. Для многих поездка через центр была самым удобным способом добраться до работы или по делам.

Въезд по расписанию: какие зоны окажутся под запретом

Ограничения затронут так называемые «тихие» и туристические районы. С 10:00 до 22:00 въезд на личном автомобиле туда будет запрещен. В список попадают центральные улицы, набережные, участки рядом с крупными парками и знаковыми объектами.

Полного перекрытия движения не планируется. Ограничения не распространяются на общественный транспорт, машины экстренных служб, лицензированные такси, а также на жителей этих районов — при условии наличия оформленного пропуска.

По замыслу властей, такие меры помогут снизить уровень шума и загазованности, уменьшить транспортную нагрузку и сделать центр более комфортным для пешеходов и туристов.

Штрафы и камеры: как будут ловить нарушителей

Тем, кто по привычке решит «срезать» путь через центр в запрещенные часы, стоит быть особенно внимательными. Теперь рассчитывать на устное предупреждение практически не приходится.

Контроль будет вестись как патрулями ГИБДД, так и стационарными камерами фиксации. Системы автоматически считывают номера автомобилей и проверяют наличие разрешения на въезд. Если пропуска нет, постановление о штрафе направят владельцу машины.

Это означает, что даже при отсутствии инспектора поблизости нарушение может быть зафиксировано. Для водителей, привыкших к свободному передвижению по центру, новые правила могут обернуться неожиданными расходами.

Что важно сделать автомобилистам уже сейчас

Эксперты советуют заранее проверить, попадает ли привычный маршрут в перечень ограниченных зон. Списки улиц и схемы движения публикуются на официальных сайтах городских администраций, а также постепенно обновляются в популярных навигационных сервисах.

Тем, кто проживает или работает внутри таких территорий, необходимо своевременно оформить пропуск и уточнить порядок его получения. Даже постоянная регистрация в доме внутри зоны без соответствующего разрешения не гарантирует отсутствия штрафа.

Остальным водителям придется адаптироваться: планировать поездки заранее, пользоваться перехватывающими парковками или пересаживаться на общественный транспорт в часы действия запрета.

Почему города идут на такие меры

Подобная практика уже применяется в ряде крупных городов и, по оценкам экспертов, позволяет заметно разгрузить центр. Снижается хаотичная парковка, уменьшается шум, а пешеходные пространства становятся безопаснее.

В то же время для многих автомобилистов май станет периодом привыкания. Новые правила фактически меняют подход к использованию личного транспорта: приоритет постепенно смещается в сторону пешеходов и общественного транспорта, сообщает primpress.ru.

