В Казани начали проверять готовность убежищ и укрытий

В Казани стартовали проверки укрытий и убежищ, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Речь идет о подвальных помещениях многоэтажных домов, цокольных и подвальных помещениях социальных объектов, подземных переходов, станций метро.

Обследование убежищ на соответствие безопасности - регулярная и плановая работа, которая продолжится в ближайшее время, отметили в мэрии.

На сегодня уже проверили более 4 тысяч подвальных помещений. Всего таковых в столице Татарстана 4600.

На случай катастрофы в Казани организовано 300 убежищ и 3 тысячи заглубленных помещений. В основном они находятся на территории соцобъектов, имеющих учетную категорию по гражданской обороне или мобилизационное задание.

В текущем году привели в порядок 40 таких помещений. В будущем году ремонтные работы продолжатся.

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