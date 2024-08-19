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Из Комсомольского озера в Казани достали тело мужчины

На месте происшествия работали сотрудники МЧС Р...

Казань на максималках

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Мужчину, который утонул на Комсомольском озере, уже извлекли из водоема. Рядом были его приятели, все они находились в шоке. В местном телеграм-канале "Казань на максималках" рассказали, что его друзья кричали и плакали. На месте происшествия работали сотрудники МЧС РФ по Республике Татарстан и водолазы.

Ранее мы писали о том, что казанец Тимур Бикбулатов, который в 2016 году победил в шоу «Взвешенные люди», скончался. Мужчине было всего 38 лет. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте».
Еще 16 августа, у него на странице была опубликована фотография с текстом: «Помним, любим, скорбим...».

Напомним, всего за 16 недель при участии в шоу местный житель похудел на 54 килограмма.

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