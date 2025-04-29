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Скончалась известная татарская поэтесса Клара Булатова

На 89-м году жизни скончалась татарская поэтесс...

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Скончалась известная татарская поэтесса Клара Булатова. Ей было 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Республики Татарстан.

Клара Гарифовна Булатова родилась 18 марта 1936 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района ТАССР. После окончания Казанского университета в 1969 году она преподавала татарский язык и литературу в сельских школах.

Булатова была автором нескольких сборников стихов, среди которых «Язлар алда» («Впереди весна», 1967), «Һәрвакыт янымда» («Всегда со мной», 1969), «Җәйләр җитсә» («Летняя пора», 1972), «Печән өсте» («Сенокос», 1986), «Хәтер тәрәзәләре» («Окна памяти», 1989), «Миләш кагы» («Рябиновая пастила», 1991).

Пресс-служба Союза писателей РТ выражает соболезнования родным и близким покойной.

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