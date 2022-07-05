Стало известно, как живет 48-летняя внебрачная дочь сбежавшего из РФ Андрея Макаревича

У лидера "Машины времени" Андрея Макаревича есть четверо детей. И все - от разных возлюбленных. Одна из дочерей - Дана - появилась на свет в 1974 году и с 1992 года живет в США, об этом пишет CT News.

Сейчас Дане 48 лет. О том, что она вообще есть на свете, Макаревич узнал только через 20 лет после ее рождения.

Наследница музыканта сама связалась с ним и рассказала, как ей живется за границей. Она вышла замуж, у нее трое детей. Вместе с мужем Дана занимается бизнесом по организации закупок.

На данный момент Дане 48 лет и о ее существовании певец узнал только спустя 20 лет после ее рождения.

Накануне наследница музыканта связалась с ним и рассказала о своей жизни за границей. Она сообщила, что вышла замуж за Кристофера Донато и с ним воспитывает троих детей. Также они вместе с мужем ведут бизнес по организации закупок и совершении сделок.

Макаревич поддерживает сейчас с внебрачной дочкой теплые отношения.