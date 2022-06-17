В Татарстане на Каме утонул подросток, которого унесло течением

Сегодня, 17 июня, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах на Каме за городским пляжем утонул 16-летний мальчик. По сообщению МЧС республики, спасатели незамедлительно выехали на место.

Трагедия случилась на косе.

Четверо подростков решили пройти брод, но двоих снесло сильным течением. Один сумел выплыть ближе к берегу, откуда ему помогли выбраться товарищи. Второй мальчик с течением не справился.

"Место для купания не оборудовано. Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти на помощь. Ведутся водолазные работы", - отметили в МЧС Татарстана.