К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя в кинотеатры вернут фильм Асса

К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя в российские кинотеатры вернется фильм "Асса". Это будет восстановленная версия картины в формате 4К. На экраны 250 кинотеатров страны фильм выйдет 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе канала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Оригинальная "Асса" вышла в 1988 году. Фильм был очень популярен в том числе и потому, что в нем звучала музыка Цоя.

Директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев уверен, что обновленная "Асса" сейчас привлечет внимание нового поколения.