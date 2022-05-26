В Казани недалеко от микрорайона Отары будет построен новый жилой комплекс. Общественные обсуждения стартовали сегодня и продлятся до 16 июня. Такое постановление появилось в сборнике документов мэрии Казани.

Согласно проекту, застроят территорию в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная и Молодежная. Она ограничена Отарским лесом, ручьем, зоной РЖД и частными домами.

Комплекс, пока безымянный, будет располагать 524,3 тысячи квадратных метров жилья, будет предусмотрен паркинг на 4,7 га, скверы и бульвары на 15,6 га. Для жителей постоят детсад, школы и физкультурные комплексы. Высота домов ограничена 23 этажами. Предусматривается 15 очередей строительства.