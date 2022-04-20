В Зеленодольском районе Татарстана попрощались с 25-летним военным, уроженцем этого района, Ильназом Харисовым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

Известно, что Ильназ был военным-контрактником, подробностей его жизни и гибели не сообщается. Харисов посмертно награжден Орденом Мужества.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.